حدث في 8 ساعات| مندوب رئاسي لتشييع جنازة دلال عبدالعزيز وبيع كراسات شروط "سكن لكل المصريين"

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع الحريق الذي نشب بالمركب السياحي عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك (حي غرب القاهرة) للإشراف على عمليات الإطفاء.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، كما قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس حي غرب القاهرة وعضوية ممثلين عن الحماية المدنية والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والأمن الصناعي للوقوف على مدى توافر اشتراطات ووسائل الحماية المدنية بالمركب المحترق.
وأكد اللواء خالد عبدالعال، على أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات الإطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن.
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