Masrawy logo white

صور.. إخلاء 11 عقارا بمنطقة عزبة أبوقرن وتسكين 38 أسرة بمدينة معا بالسلام

02:45 م الأحد 08 أغسطس 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، بقيادة اللواء خالد شحاتة، رئيس الحي، وأيمن فوزي سكرتير عام الحي والشرطة وشرطة المرافق أعمال استكمال إخلاء سكان منطقة عزبة أبوقرن ونقلهم لمساكن آدمية وذلك استمرارا لجهود حي مصر القديمة بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية والموضوعة تحت شعار لا للعشوائيات.

وقد أسفرت مجهودات اليوم السبت، عن إخلاء 11 عقارا وتسكين المستحقين بهم بمدينة معا بالسلام وعددهم 38 أسرة وجاري المتابعة.

وبحسب بيان، فإنه سيتم على مدار الأيام المقبلة استمرار أعمال الإخلاء والتسكين لحين الانتهاء من إزالة منطقة أبوقرن العشوائية وتسليم المستحقين منهم وحدات مجهزة.

إخلاء عقارات عزبة أبوقرن مدينة معا بالسلام حي مصر القديمة

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: استقدام خبراء من اليابان لتدريب الفرق الطبية في المستشفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر: حريق هائل في إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا