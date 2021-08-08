صور.. إخلاء 11 عقارا بمنطقة عزبة أبوقرن وتسكين 38 أسرة بمدينة معا بالسلام

الجيزة: كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام بالعمرانية

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، بقيادة اللواء خالد شحاتة، رئيس الحي، وأيمن فوزي سكرتير عام الحي والشرطة وشرطة المرافق أعمال استكمال إخلاء سكان منطقة عزبة أبوقرن ونقلهم لمساكن آدمية وذلك استمرارا لجهود حي مصر القديمة بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية والموضوعة تحت شعار لا للعشوائيات.

وقد أسفرت مجهودات اليوم السبت، عن إخلاء 11 عقارا وتسكين المستحقين بهم بمدينة معا بالسلام وعددهم 38 أسرة وجاري المتابعة.

وبحسب بيان، فإنه سيتم على مدار الأيام المقبلة استمرار أعمال الإخلاء والتسكين لحين الانتهاء من إزالة منطقة أبوقرن العشوائية وتسليم المستحقين منهم وحدات مجهزة.