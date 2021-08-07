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لحقت بسمير غانم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الفنانة دلال عبدالعزيز

04:39 م السبت 07 أغسطس 2021
لحقت بسمير غانم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الفنانة دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز

كتب- محمد نصار:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي لحقت بزوجها الراحل الفنان سمير غانم، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وبحسب بيان، تتقدم التنسيقية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفنانة الراحلة، داعين الله أن يتقبلها في الصالحين.

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