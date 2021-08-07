Masrawy logo white

وزيرة الثقافة تنعى الفنانة دلال عبد العزيز: عبرت بصدق عن المرأة المصرية

01:45 م السبت 07 أغسطس 2021
وزيرة الثقافة تنعى الفنانة دلال عبد العزيز: عبرت بصدق عن المرأة المصرية

دلال عبد العزيز

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى غيبها الموت اليوم السبت ٧ أغسطس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عام.

وقالت عبد الدايم: إن الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية، كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة فى وجدان الجمهور ، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون.

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز (اضغط هنا)

دلال عبد العزيز وفاة دلال عبد العزيز وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

الخبر التالى:

الجيزة: ضبط 6 سيارات نقل لإلقائها قمامة ومخلفات بالطرق والمحاور المرورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.. تغطية خاصة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا