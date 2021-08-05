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غدا.. مصر للطيران تسير 85 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

04:36 م الخميس 05 أغسطس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 85 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 85 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، دوالا، مدريد، أثينا، لارنكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، بروكسل، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران فيروس كورونا المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية مطار القاهرة الدولي

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