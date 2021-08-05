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"المحامين" توضح الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة

04:19 م الخميس 05 أغسطس 2021
"المحامين" توضح الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة

رجائي عطية


كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا وإيضاحًا بشأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة.

وقال عطية في بيان له، إن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح

وأوضح أن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في:

١ - الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير.

٢ - تعظيم عوائد أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا.

٣ - إدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.

رجائي عطية نقابة المحامين الغردقة أملاك النقابة

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