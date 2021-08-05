ذروة الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على القاهرة الآن
كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن درجات الحرارة على محافظة القاهرة تسجل الآن 42 درجة.
وأضافت الأرصاد، في بيان لها، قبل قليل، أن نسبة الرطوبة التي تم تسجيلها على القاهرة بلغت 23%.
كانت الأرصاد أعلنت أن اليوم الخميس هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ضمن الموجة الحارة الحالية التي تشهدها مصر منذ عدة أيام.
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