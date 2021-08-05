بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق أرض الحداد وشوارع امتداد الوحدة والاعتماد بحي شمال الجيزة.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم الخميس، يأتي ذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة.

واختتمت المحافظة بيانها، بأنه يجرى العمل في الوقت الحالي على الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.​