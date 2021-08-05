Masrawy logo white

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة

11:02 ص الخميس 05 أغسطس 2021
بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة

قطع المياه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق أرض الحداد وشوارع امتداد الوحدة والاعتماد بحي شمال الجيزة.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم الخميس، يأتي ذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة.

واختتمت المحافظة بيانها، بأنه يجرى العمل في الوقت الحالي على الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.​

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب الصرف الصحي

الخبر التالى:

اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 327 رحلة تنقل 42 ألف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
57

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

119

متعافون اليوم

284472

إجمالي الإصابات

16550

إجمالي الوفيات

232179

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كرة يد| مباشر.. مصر وفرنسا في نصف نهائي الأولمبياد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا