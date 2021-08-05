تصل لـ45 درجة في الظل.. اليوم ذروة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كافة الأنحاء تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة يزيد عن الأيام الماضية بحوالي درجة إلى درجتين حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 42 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة في الظل.

وتشهد البلاد في الأيام الحالية موجة شديدة الحرارة على مختلف المناطق بدأت منذ أيام ومستمرة حتى الآن.

ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد فترات سطوع الشمس، ولذلك ينصح بعدم التعرض المباشر لها والحرص على شرب الكثير من السوائل.​