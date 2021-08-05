شديد الحرارة وأمطار جنوب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء في بيان، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، بينما يكون ليلا مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على ( حلايب - شلاتين) على فترات مُتقطعة (60% تقريبا).

وأشار خبراء الطقس، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مُثيرة للرمال والأتربة؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 27

الإسكندرية 35 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 34 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 27

الفيوم 43 25

بنى سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

ادفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31