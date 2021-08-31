"الرقابة الصحية" تستعين بجامعة بورسعيد لإعداد كوادر تأهيل المنشآت للاعتماد

كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة بورسعيد، بروتوكول تعاون لإعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، في إطار تضافر جهود جامعة بورسعيد والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة دعمًا لجهود دولة 30 يونيو والجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات.

قام بتوقيع البرتوكول الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، وكل من الدكتورة نوران الغندور والدكتور سيد العقدة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور سعيد محمود مستشار الهيئة لشئون الفروع، والدكتور محمود زيد مدير عام المكتب الفني، والدكتور منال محمود مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب البشري بجامعة بورسعيد، والدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير جودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلي التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع.

يحصل المتدرب بنهاية البرنامج التدريبي وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة على شهادة دبلوم مهني من جامعة بورسعيد ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات و الذي يؤهله لخوض الاختبار النهائي والذي تقوم بوضعه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليحصل علي شهادة "متخصص تأهيل منشآت صحية معتمد" EGYCAP، والذي تمنحه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمن يجتاز الاختبار النهائي.