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تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من "كلمة أخيرة" للميس الحديدي

11:37 م الإثنين 30 أغسطس 2021
تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من "كلمة أخيرة" للميس الحديدي

لميس الحديدي

كتب- مينا غالي:

تعود الإعلامية لميس الحديدي بموسم جديد من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، بداية من يوم السبت المقبل 4 سبتمبر، وذلك بعد إجازتها السنوية.

وكان البرنامج قد قدم إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم خلال الشهر الماضي، تخص أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أول بأول.

لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة قناة ON

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