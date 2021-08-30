وزير التنمية المحلية: احتفالية كبرى لافتتاح طريق الكباش بعد تطويره

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المشروعات الجارية لتطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر وذلك في ضوء الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الجولة: محمد عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير.

بدأت جولة وزير التنمية المحلية بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق.

كما تم متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصف ، بالإضافة إلى تفقد طريق الكباش من كوبري الكباش وحتى معبد الكرنك.

وخلال الجولة وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها وتوحيد ألوان دهان المنازل على طريق الكباش وألوان أعمدة الإنارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الدولة تسعى لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة، مضيفا: نريد أن تظهر مدينة الأقصر في أفضل وأبهى صورة لها وتظهر مصر بالصورة التي تليق بها في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها.

كما وجه شعراوي بالاهتمام بأعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار فيما يخص الألوان.

وطالب اللواء محمود شعراوي بإعداد تقرير متابعة يومي بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها على رئيس الوزراء، وشدد الوزير على ضرورة رفع أي إشغالات وعدم السماح بأي تعديات موجودة على طريق الكباش وتوحيد شكل اللافتات المطلة على الطريق مع وضع العلامات الإرشادية والمرورية بالشكل اللائق والملائم لما التصور المتكامل للمشروع.

ومن جانبه أشار المستشار مصطفى ألهم إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة من خلال جهاز التعمير للقيام بأعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل، مشيراً إلى أنه يتابع بصورة يومية مع الشركات واستشاري المشروع كافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحي ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين.

وأكد محافظ الأقصر، على أنه يتم تنفيذ الخطة لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلاً، إلى جانب استكمال أعمال الرصف حتى نهاية طريق الكباش، على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري المميز لهذا الموقع الأثري.

وعقب الجولة التفقدية توجه وزير التنمية المحلية إلى مقر محافظة الأقصر حيث عقد اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم وقيادات المحافظة بحضور اللواء محمود نصار وقيادات وزارة التنمية المحلية، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري الخاص بالمشروع، حيث استمع شعراوي إلى المخطط التنفيذي للمشروع بالكامل وكافة الأعمال التي سيتم تنفيذها ومعدلات التنفيذ.

ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة ضغط الجدول الزمني ومراحل التنفيذ والعمل على مدار ال٢٤ ساعة ليتم الانتهاء من كافة الأعمال في الأول من شهر أكتوبر القادم، وطالب شعراوي بمضاعفة أعداد العمال والمقاولين والمشرفين العاملين في المشروعات.

وتعهدت الشركات المنفذة بالانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة ووفقاً لأفضل المعايير المتفق عليها لتظهر مصر في أفضل صورة أمام جميع دول العالم.

وفي ختام الجولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.