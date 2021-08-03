"أنا محتاجهم".. السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة بالمشروعات القومية



كتب - أحمد جمعة:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية اليوم الثلاثاء.

وقال السيسي: "المنظومة (إعداد وجبات مدرسية) تكلفت أموال كبيرة، ولن تستطيع القول للقطاع الخاص تول هذا الأمر لأن تكاليفه ليست اقتصادية".

وأضاف الرئيس: "متاح في كافة المشروعات نقول للقطاع الخاص اتفضل لأننا مع بعض ولا ننافس بعض، وفي كل المشروعات مرحب بالقطاع الخاص للوجود معنا بأي نسبة".

واستكمل: "هذا كلام حقيقي وأنا محتاجهم وهم قاطرة تنمية حقيقية ونثق فيهم وندعوهم".