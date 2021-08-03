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الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل الأوقاف بالعام الهجري الجديد

10:13 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل الأوقاف بالعام الهجري الجديد

الرئيس السيسي ووزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالعام الهجري الجديد 1443هـ.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفضله بإنابة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بالعام الهجري الجديد، الأحد المقبل، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عزّ وجلّ) أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف رأس السنة الهجرية محافظ القاهرة مختار جمعة الرئيس السيسي

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