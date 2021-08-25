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أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

08:47 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

أمطار رعدية- أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس حار نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الهيئة في بيان، الأربعاء، أن الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الخبراء، إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وأضاف الخبراء، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا "40% تقريبا"، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر "سانت كاترين، شلاتين، حلايب"، على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا، على بعض المناطق:

العظمى المحسوسة والصغرى

القاهرة 36 38 26

الإسكندرية 31 34 26

مطروح 30 33 21

شرم الشيخ 39 42 30

الأقصر 41 42 25

أسوان 41 42 27​

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