"معلومات الوزراء": "فيتش" تتوقع استقرار قيمة الجنيه خلال 2021

كتب- مصراوي:َ

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توقعات مؤسسة "فيتش سولوشنز" باستمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعة أن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيه على المدى القصير خلال 2021.

جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات اليوم حول توقعات "فيتش سولوشنز"، الصادرة في أغسطس الجاري، حول أداء الجنيه المصري؛ تحت عنوان توقعات فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في 2021".

وأشادت" فيتش" بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف؛ بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.

وبلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية، بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020.

كما توقعت فيتش أن يُسهم كلٌّ من: تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في السياحة، وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري؛ حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2021/2020.