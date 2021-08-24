لكن ماذا عن المحامين؟.. سامح عاشور يوجه رسالة للسيسي بشأن مدينة العدالة

كتب- مصراوي:

وجه سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ الحالي، ونقيب المحامين السابق، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مدينة العدالة.

وقال عاشور، في نص رسالته: يُثمن المحامون ويُسجلون لكم ما تقومون به من جهد أمين على مصرنا ويُقدرون أيضًا بإعجاب القدرة الواعية والرؤية الجمعية لمشاكل مصر وحلولها الشاملة كما صاغها كبار الدولة المصرية في بداية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين فقد أقام محمد علي تخطيطًا شاملًا لمصر في الزراعة والرى والطرق والتعليم والصحة وقام عبدالناصر وقادة ثورة يوليو بإعادة تخطيط الدولة في الصناعة والتعليم والإصلاح الزراعي وكان أهم إنجازاتهم البناء الحقيقي لجيش مصر الوطني الخالص الذي لولاه اليوم ما كانت الدولة المصرية والشاهد ما جرى في أفغانستان عندما انفض جيش العملاء والمرتزقة ولم يستطع أن يحمي دولته.

وأضاف: وقد بدأتم أنتم (الرئيس) كما بدأ أسلافكم العظام في بناء أهم مشروع وطني وقومي مصري لإعادة بناء الدولة المصرية بدأ بتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتواصل هذا التخطيط المتكامل ليشمل تنمية غير مسبوقة للريف المصري والبنية التحتية وشبكة الاتصالات والمواصلات وغيرها تؤهل وتمهد أن تكون مصر في عداد صفوف العالم الأول.

وأكد: تابع المحامون آخر مشروعاتكم الجبارة ألا وهو مدينة العدالة وهي تؤكد المؤكد في نظرتكم الشاملة لمستقبل مصر فلا دولة بغير عدالة ولا تطوير ولا تنمية بغير عدل وكان العرض الذي قدمه الوزير النابه للعدل عرضًا رائعًا وجذابًا لمن استمع إليه أو شاهده.

وأكمل قائلا: لكن.. هل يمكن أن تكون مدينة العدالة والتي حرص العرض على إبراز وجود جميع الجهات والهيئات القضائية وجهات المعاونة الفنية للخبرة والتوثيق والشئون الإدارية بكل تفصيلاتها ولا يكون بها مكانًا للمحاماة والمحامين.

ووجه حديثه للرئيس، متابعا: الراعي الرئيسي لمصر.. أنتم تعلمون وكنتم أصحاب فضل ترسيخ فصل في الدستور للمحاماة نص في طياته في المواد 98 و198 على أن المحاماة مهنة حرة تُشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وقد أكد الدستور أيضًا أن دعم المحاماة هو تأكيد لحق الدفاع وترسيخًا له.

وتابع: المحامين الذين أخلصوا لكم وللدولة المصرية وثورتها الراسخة في 30 يونيو يتطلعون إلى تدخلكم الرفيع والرشيد والتوجيه بما ترونه لازمًا لاستكمال الصورة الكاملة لمدينة العدالة ليكون للمحاماة وهيئتها العامة مكانًا يليق بها وبتاريخها ودورها في حماية القانون وسيادته ودعمه لاستقلال الدولة والقضاء.

وواصل سامح عاشور: الدولة المصرية الحديثة التي تبنيها بحاجة ماسة لاصطفاف كل الشعب لحماية ما تم اكتسابه من نجاح للخطة الوطنية التي تقودونها بإيمان وثقة بالله.