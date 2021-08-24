بدءا من الأربعاء.. تعديل تركيب 4 قطارات بالوجه البحري

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب 4 قطارت بالوجه البحري بعربات محسنة "تحيا مصر" بنفس المواعيد الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021. بحسب بيان.

وأضافت الهيئة، أنه ذلك جاء في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

- تعديل تركيب قطاري967 و 968 اكسبريس القاهرة/ دمياط والعكس

- تعديل تركيب قطاري 961 و960 اكسبريس القاهرة / بورسعيد والعكس

وأوضحت الهيئة، أنها تسعي دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.​