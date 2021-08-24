بدءا من الأربعاء.. تعديل تركيب 4 قطارات بالوجه البحري
كتب- أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب 4 قطارت بالوجه البحري بعربات محسنة "تحيا مصر" بنفس المواعيد الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021. بحسب بيان.
وأضافت الهيئة، أنه ذلك جاء في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
- تعديل تركيب قطاري967 و 968 اكسبريس القاهرة/ دمياط والعكس
- تعديل تركيب قطاري 961 و960 اكسبريس القاهرة / بورسعيد والعكس
وأوضحت الهيئة، أنها تسعي دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان