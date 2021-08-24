3 طرق للإبلاغ عن "سارقي" التيار الكهربائي.. ومن يتحمل العقوبة المالك أم المستأجر؟

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك ثلاث طرق للابلاغ عن سرقة أي مواطن للتيار الكهربائي، من خلال الإبلاغ عن تلك المخالفة بإدارة الكهرباء التابعة لها المنطقة أو المشترك التي تقوم بالمعاينة، والتأكد من صحة البلاغ يعقبها القيام بعمل محضر ضبطية قضائية ضد من سرق التيار، كما يمكن الإبلاغ عن السرقة من خلال مباحث الكهرباء التي تنفذ إجراءات إدارة الكهرباء، وأخيرًا يمكن الإبلاغ من خلال موقع وزارة الكهرباء الذي يحول الشكوى إلى الشركة التابع لها المشترك.

وردًا على سؤال "مصراوي" الخاص عند قيام أحد السكان "المستأجر" القاطنين في العقار بسرقة التيار على من يتم تطبيق العقوبة؟ أكد المصدر أن شركة الكهرباء أو المباحث تحرر محضر الضبطية القضائية أو السرقة على صاحب الوحدة السكنية الموجود فيها وليس على مالك أو صاحب العقار، أما في حالة قيام مباحث الكهرباء بتحرير المحضر على صاحب العقار بالخطأ، فيجب على المواطن صاحب العقار القيام بتقديم تظلم لشركة الكهرباء التابع له ثم تقوم الشركة بتشكيل لجنة تقوم بعمل تحريات عن صحة التظلم ومن المنتفع الحقيقي من تلك الوحدة السكنية المالك أم المستأجر.

وأكد أن محضر الضبطية القضائية أو محضر مباحث الكهرباء يتم تطبيقه على الشخص الموجود داخل الوحدة أي كان المنتفع بها.