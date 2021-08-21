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الجيزة: إزالة 167 حاجزًا حديديًا وتاندة وفرش ورفع 25 طن مخلفات

09:12 م السبت 21 أغسطس 2021
الجيزة: إزالة 167 حاجزًا حديديًا وتاندة وفرش ورفع 25 طن مخلفات

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة بتوجيه حملة مكبرة بشارع الدريسة خلف مساكن العامل الأول لرفع كافة الإشغالات والتعديات والمخلفات من الطريق العام.

وبحسب بيان اليوم، نفذ حي شمال الجيزة، الحملة التي أسفرت عن إزالة عدد 18 تاندة و120 فرش لجائلين و13 حاجزًا حديديًا و16 حوضًا أسمنتيًا متعدين على نهر الطريق.

وتابعت المحافظة: "نتج عن هذه الإزالات 25 طن مخلفات تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية، تحت إشراف إشراف بكر عيد رئيس حي شمال الجيزة".​

إزالة إشغالات المخلفات الجيزة شارع الدريسة أحمد راشد المخلفات

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