رضا عبدالسلام: محمد نوار قال لي "رئاستك لإذاعة القرآن الكريم لتاريخك وليس لأنك من أصحاب الهمم"

كتب- مينا غالي:

قال الإذاعي رضا عبدالسلام، الرئيس الجديد لإذاعة القرآن الكريم، إن اختياره في هذا المنصب يُعد نقلة كبيرة جدًا في النظرة لنسبة الـ10% من الشعب المصري وهي فئة المعاقين، وأن عددهم وصل لحوالي 15 مليون مواطن، وهذه الفئة لا بد وأن تحصل على حقوقها في دولة المواطنة التي نعيشها حاليًا، والتي رسّخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذا التعيين يعطي دلالة واضحة بأن هذا الإجراء ممكن وحق من حقوق هذه الفئة، ولمن يجد في نفسه القدرة على القيام بهذا المنصب فليتبوأه ويصل لمكانه، مشيرًا إلى أن رئيس الإذاعة محمد نوار قال له: "لما تتكلم مع أي حد يقول لك إنه تم تعيينك لأنك من أصحاب الهمم، قل له لا، بل تاريخي الوظيفي".

وأوضح رضا عبدالسلام، أن رئيس الإذاعة وجد فيه من المهنية والحرفية وبيان الحالة ما يرشحه لهذا المنصب، ولماذا لا يتبوأه طالما تنطبق عليه الظروف، مضيفًا: "أسعدني جدًا ترشيح الأستاذ محمد نوار، وموافقة الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على اختياري، وهو ما أعتبره وسامًا على صدري".

وعن خطته لتطوير إذاعة القرآن الكريم، قال: "الإذاعة تقوم على جناحي الأصالة والمعاصرة، فالأصالة تتمثل في المصادر الإسلامية كالقرآن والسنة، والمعاصرة تتمثل في إنزال هذه المصادر على الواقع العصري الذي نعيش فيه، وهو ما نسعى لتطبيقه، كما سنزيد من التلاوات القرآنية التي يعشقها الجمهور، وسنضيف أفكارًا جديدة، فعندنا في مصر ذخيرة من العقول الكبيرة سواء في علوم اللغة والأدب والثقافة الإسلامية وسترون صورة جديدة للاستعانة بهؤلاء".

وأكد عبدالسلام، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الأخلاق والنواحي الاجتماعية وإرساء فضيلة التعاون في المجتمع، وذلك من خلال البرامج التي تقدمها الإذاعة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن هناك تصورًا لعدد من البرامج الخفيفة والصغيرة والمركزة جدًا تتماشى مع مجريات العصر.

وعن استمراره في تقديم برامجه الشهير بها، أوضح "عبدالسلام"، أنه سيواصل تقديم برنامجه سيرة ومسيرة، إضافة إلى تقديم برنامج "وحي القلم" في شهر رمضان المبارك.