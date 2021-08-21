Masrawy logo white

رضا عبدالسلام: محمد نوار قال لي "رئاستك لإذاعة القرآن الكريم لتاريخك وليس لأنك من أصحاب الهمم"

02:49 م السبت 21 أغسطس 2021
رضا عبدالسلام: محمد نوار قال لي "رئاستك لإذاعة القرآن الكريم لتاريخك وليس لأنك من أصحاب الهمم"

الإذاعي رضا عبدالسلام

كتب- مينا غالي:

قال الإذاعي رضا عبدالسلام، الرئيس الجديد لإذاعة القرآن الكريم، إن اختياره في هذا المنصب يُعد نقلة كبيرة جدًا في النظرة لنسبة الـ10% من الشعب المصري وهي فئة المعاقين، وأن عددهم وصل لحوالي 15 مليون مواطن، وهذه الفئة لا بد وأن تحصل على حقوقها في دولة المواطنة التي نعيشها حاليًا، والتي رسّخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذا التعيين يعطي دلالة واضحة بأن هذا الإجراء ممكن وحق من حقوق هذه الفئة، ولمن يجد في نفسه القدرة على القيام بهذا المنصب فليتبوأه ويصل لمكانه، مشيرًا إلى أن رئيس الإذاعة محمد نوار قال له: "لما تتكلم مع أي حد يقول لك إنه تم تعيينك لأنك من أصحاب الهمم، قل له لا، بل تاريخي الوظيفي".

وأوضح رضا عبدالسلام، أن رئيس الإذاعة وجد فيه من المهنية والحرفية وبيان الحالة ما يرشحه لهذا المنصب، ولماذا لا يتبوأه طالما تنطبق عليه الظروف، مضيفًا: "أسعدني جدًا ترشيح الأستاذ محمد نوار، وموافقة الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على اختياري، وهو ما أعتبره وسامًا على صدري".

وعن خطته لتطوير إذاعة القرآن الكريم، قال: "الإذاعة تقوم على جناحي الأصالة والمعاصرة، فالأصالة تتمثل في المصادر الإسلامية كالقرآن والسنة، والمعاصرة تتمثل في إنزال هذه المصادر على الواقع العصري الذي نعيش فيه، وهو ما نسعى لتطبيقه، كما سنزيد من التلاوات القرآنية التي يعشقها الجمهور، وسنضيف أفكارًا جديدة، فعندنا في مصر ذخيرة من العقول الكبيرة سواء في علوم اللغة والأدب والثقافة الإسلامية وسترون صورة جديدة للاستعانة بهؤلاء".

وأكد عبدالسلام، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الأخلاق والنواحي الاجتماعية وإرساء فضيلة التعاون في المجتمع، وذلك من خلال البرامج التي تقدمها الإذاعة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن هناك تصورًا لعدد من البرامج الخفيفة والصغيرة والمركزة جدًا تتماشى مع مجريات العصر.

وعن استمراره في تقديم برامجه الشهير بها، أوضح "عبدالسلام"، أنه سيواصل تقديم برنامجه سيرة ومسيرة، إضافة إلى تقديم برنامج "وحي القلم" في شهر رمضان المبارك.

رضا عبد السلام إذاعة القرآن الكريم ذوي الهمم

الخبر التالى:

طلب إحاطة للتصدي لظاهرة إلقاء مخلفات الهدم في الشوارع الرئيسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تظلمات الثانوية العامة.. "التعليم" تعلن الرابط الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا