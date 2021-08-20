الحرارة 39 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- أحمد مسعد:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال الأسبوع المقبل بدء من السبت حتى الخميس.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي:

