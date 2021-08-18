طقس أفضل.. الأرصاد: تراجع درجات الحرارة والقاهرة 35

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ويستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء ما يؤدى إلى شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأضافت الهيئة خلال منشور لها بموقع فيس بوك، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ٣٥ درجة، كما تنكسر الحرارة على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح، والأجواء لطيفة ليلا على الأنحاء كافة.

وأكدت الهيئة وجود شبورة مائية خفيفه في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا".​