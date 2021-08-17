"قومي المرأة" يهنئ الطالبات الأُولَيات في الثانوية العامة 2021

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الطالبات اللاتي حصدن المراكز الأولى في نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 والتي تم إعلانها اليوم الثلاثاء.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته اليوم - عن بالغ سعادتها وفخرها بالنجاح الباهر الذي حققته الفتيات وحصولهن على المراكز الأولى في شعبتي الأدبي وعلمي علوم في ظل الظروف الراهنة وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنهن "مصدر فخر واعتزاز لمصر".

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لأولياء أمور الطالبات ولسعيهم الدائم إلى تقديم المساندة والدعم وتوفير بيئة مناسبة تسهم في تحقيق النجاح الباهر.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد اليوم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 74%.