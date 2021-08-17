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مدبولي يلتقي رئيس البورصة لبحث أداء سوق الأوراق المالية المقيدة

06:09 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مدبولي يلتقي رئيس البورصة لبحث أداء سوق الأوراق المالية المقيدة

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تناول أيضا استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

مصطفى مدبولي البورصة المصرية مجلس الوزراء محمد فريد صالح

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