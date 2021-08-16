انخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على مختلف الأنباء.

وقالت الهيئة، إنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء ١٧أغسطس٢٠٢١ فهي كما يلي: