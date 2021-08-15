بالفيديو.. جامعة المنصورة الجديدة تقدم برامج دراسية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل

كتب- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط التقديم لأداء اختبارات القدرات بالجامعات الأهلية.

وقالت الوزارة، إنه يتقدم الطلاب لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

وتُجرى اختبارات القدرات الإلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقي طلاب الشهادات المعادلة أيام 18، 25 أغسطس الجاري.

وتضم جامعة المنصورة الجديدة، كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

وتشمل برامج الجامعة، مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

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