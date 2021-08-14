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السيسي: "تكلفة تعديل حياة الناس أكبر بكتير من إنشاء أخرى جديدة"

07:57 م السبت 14 أغسطس 2021
السيسي: "تكلفة تعديل حياة الناس أكبر بكتير من إنشاء أخرى جديدة"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رخلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عدد من مشروعات الإسكان، إن تعديل حياة المواطنين، يتكلف أكثر بكثير من إنشاء وتأسيس مفردات حياة جديدة.

وأضاف الرئيس: "ردًا على سؤال حول قانون العمل الجديد، القانون خد وقته في المناقشة في البرلمان ومجلس الوزراء، لكن لا يوجد قانون يرضي الجميع 100%، لو أي قانون جديد يمس أي فئة، نحاول نصنع تعديل ومبادرات تساعد أي جهة متضررة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مجلس الوزراء مشروعات الإسكان

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