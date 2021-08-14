فيديو اختتام فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3)

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المصلحة، مطقع فيديو لختام فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3) في الإمارات العربية المتحدة.

اختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي ( زايد-3 ) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وثقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، فضلًا عن التدريب على التزود بالوقود في الجو.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والإحترافية العالية التي وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار.

يأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار بالمنطقة.

لمشاهدة الفيديو: