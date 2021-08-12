نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. مصدر يكشف لمصراوي موعد إعلان النتيجة

كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد الإعلان عن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021.

وقال المصدر، لمصراوي، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، الأسبوع القادم، أحد أيام "الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس"، طبقا لما يحدده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع انتهاء أعمال المراجعة يوم الأحد المقبل، تبدأ بعدها رصد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وأوائل المحافظات، مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح لم تتضح حتى الآن، بسبب استمرار أعمال المراجعة.

ونوه المصدر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يقوم بتهنئة الأوائل تليفونيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة مباشرة، وسيتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي للدكتور محمد الضويني، بمثر مشيخة الأزهر.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي انتهت الأحد الماضي، وبدأت أعمال الرصد.

وقال المصدر، إن أوراق إجابات امتحانات الشهادة الثانوية وصلت السبت الماضي، من المناطق الأزهرية بجميع المحافظات، إلى مقر الكنترول الرئيسي بمدينة نصر، تمهيدا لبدء أعمال الرصد، التي تعقد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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