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كورونا في 24 ساعة| 9 حالات وفاة بمصر.. ودراسة تكشف حقائق حول من يصابون بالفيروس مرتين

06:30 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
كورونا في 24 ساعة| 9 حالات وفاة بمصر.. ودراسة تكشف حقائق حول من يصابون بالفيروس مرتين

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين خروج 71 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233298 حتى اليوم.

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