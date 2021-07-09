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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 80 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

07:00 ص الجمعة 09 يوليه 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 80 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 80 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها غدًا، بمعدل 63 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، كازابلانكا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارنكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابست، ميلانو، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا، ميونخ، عنتيبي، أديس آبابا، أبوظبي، برلين، واشنطن، إربيل) و14 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية باريس حركة الطيران المطارات المصرية

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