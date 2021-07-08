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"نهر النيل في المكتبة العربية".. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

07:59 م الخميس 08 يوليه 2021
"نهر النيل في المكتبة العربية".. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

الهيئة العامة لقصور الثقافة

(مصراوي):

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "نهر النيل في المكتبة العربية" لمحمد حمدي المناوي، تقديم د. جمال الدين الشيال، ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

يتناول الكتاب مكانة النيل عند قدماء المصريين وصولا للفتح العربي، ثم سيرة نهر النيل في الكتب الدينية، وكيف تناوله الجغرافيون أمثال الخوارزمي والإدريسي واليعقوبي وغيرهم.

كما يشرح الكتاب كيف تناول المؤرخون أمثال بن تغري بردى والمقريزى والسيوطي موضوع نهر النيل، وكيف رأت عيون الرحالة نهر النيل مثل بن بطوطة والبغدادي وابن جبير.

ويوضح الكتاب أيضا جغرافية النيل في المكتبة العربية، ونظم الفيضان، وصورة النيل في المخطوطات القديمة.

وهو كتاب شيق سيعرف من خلاله القارئ مكانة هذا النهر العظيم ليس فقط عند قدماء المصريين ولكن سيرى النيل بعيون عربية من خلال الرحالة والمؤرخين والأدباء.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض الكتاب قصور الثقافة كتاب نهر النيل في المكتبة العربية

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