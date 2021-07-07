محافظ القاهرة: إنفاق 330.6 مليار جنيه على تطوير العاصمة في عهد السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العاصمة التي تحتفل بعيدها 1052 من أكثر المحافظات في جني ثمار ثورة الثلاثين من يونيو، حيث شهدت السنوات السبع لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة تخطت تكلفتها 330.6 مليار جنيه في مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والنقل وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية (الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز) إلى جانب المشروعات التي تهتم بالصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة أقامت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات خلال السنوات السبع الماضية بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وآمن لقاطني العشوائيات مزود بكافة الخدمات التي توفر حياة كريمة لهم حيث تم الانتهاء من إنشاء 26449 وحدة سكنية بالأسمرات 1 ، 2 ، 3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة 1 وجاري الانتهاء من ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمشروعات معًا والخيالة والمنيل القديم وأرض مصنع 18 الحربي، إلى جانب المشروعات الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها كروضة السيدة 2 وأهالينا 3.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم حتى الآن تسكين حوالي 30 ألف أسرة وتغيير حياة ما يقارب 150 ألف مواطن للأفضل والتخلص من مناطق عشوائية صعبة كان التخلص منها بمثابة حلم استطاعت الدولة تحقيقه كبطن البقرة، والسحيلة/كوم غراب واسطبل عنتر وعزبة الصفيح وغيرها من المناطق العشوائية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بالتوازي مع اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية غير الآمنة، يتم بذل جهود مضنية في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة من خلال تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة والبنية التحتية لهذه المناطق كمشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء بقيمة إجمالية تبلغ 58 مليون جنيه، ومشروع تطوير منطقة عزبة خيرالله بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه.

كما انتهت المرحلة الأولى لأعمال رفع كفاءة وتطوير شبكات مياه الشرب ومكافحة الحريق والصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق وتوفير الإنارة بالشوارع لـ 22 منطقة غير مخططة بحلوان والمعصرة بتكلفة 150 مليون جنيه.

وفي مجال الطرق أكد محافظ القاهرة، أنه تم ربط العاصمة بشبكة طرق حديثة داخلية وخارجية تسهل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة وتسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات خلال السنوات السبع الماضية 349 مشروعا بتكلفة تقارب 37179 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 320 مشروعا تضم عددا من المحاور الجديدة و81 كوبري للسيارات بتكلفة 36.778 مليار جنيه أبرزها تطوير طرق وكباري مصر الجديدة ومحور مصطفى النحاس وتطوير الطرق والكباري بالمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة (محور الحضارات) ومحور مؤسسة الزكاة وتوسعة الطريق الدائري وجاري الانتهاء من 29 مشروعا بتكلفة 400.402 مليون جنيه.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة دعمت أسطول النقل العام ليرتفع حجم الأسطول خلال السنوات السبع الماضية من 1000 أتوبيس إلى ما يقارب 3250 أتوبيسا لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

وشدد على أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة نفذت 87 مشروعا بتكلفة تقارب المليار جنيه في مجال الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة خلال السبع سنوات الماضية تم الانتهاء من تنفيذ 42 مشروعا بتكلفة تبلغ 682.053 مليون جنيه وجاري الانتهاء من تنفيذ باقي المشروعات تباعًا.

وشملت المشروعات إنشاء وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم شهدت منظومة التعليم في مصر طفرة هائلة غير مسبوقة من خلال استحداث وسائل تكنولوجية حديثة وبناء مدارس جديدة وتطوير القديمة وتجديد البنية التحتية بالكامل، وأصبح شعار "التعليم أولا" الذي رفعته القيادة السياسية واقعًا ملموسًا فعلى مدار الـ 7 سنوات الماضية تم تنفيذ 240 مشروعا بالقاهرة منهم 74 مدرسة إنشاء جديد بسعة 2583 فصلا بتكلفة 2 مليار و283 مليون جنيه والباقي تم تطويره وإجراء أعمال توسعة وصيانة له بهدف تخفيف الكثافات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتركزت المشروعات التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا بأحياء (المرج - منشأة ناصر- المعادي - التبين- السلام - المعصرة - دار السلام والبساتين - القاهرة الجديدة - ١٥ مايو المستقبل - حلوان - السيدة زينب).

وأضاف محافظ القاهرة أنه جاري الانتهاء من 76 مشروعا منهم 21 مدرسة إنشاء جديد بسعة 666 فصلا بتكلفة 582 مليون جنيه.

وفي المجال الطبي، أشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن المحافظة حظيت بتنفيذ 81 مشروعا طبيا بتكلفة 1,795 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 63 مشروعا بتكلفة 1139.8 مليون جنيه منهم 2 مستشفى إنشاء جديد هما مستشفى دار السلام و15 مايو بتكلفة إجمالية 628 مليون جنيه ويضم المستشفيان أكبر مركز لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة مواطني القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه تم إنشاء 14 مركزا طبيا جديدا لخدمة المناطق الشعبية ومساكن بديل العشوائيات مثل مركز طبي عزبة النصر بالبساتين و4 مراكز طبية بالأسمرات ومركز طبي بالمحروسة ومركز طبي بأهالينا، وتطوير وتجهيز 28 مركزا بإجمالي 42 مركزا بتكلفة إجمالية 392 مليون جنيه.