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فضائل العشر الأواخر ومفهوم العمل الصالح.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:00 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
فضائل العشر الأواخر ومفهوم العمل الصالح.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وجاء نص موضوع الخطبة كما يلي:

الخطبة7

الخطبة8

الخطبة 9

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة خطبة الجمعة المقبلة الإجراءات الاحترازية

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