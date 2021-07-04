تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 5 يوليو، وحتى السبت 10 يوليو، حيث يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة، رطب ليلاً على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء.

أوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 4:2 درجات، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق: "الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية".

وذكرت الهيئة وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة بين 36 وحتى 37، السواحل الشمالية 30 حتى 31 درجة، جنوب سيناء 37 إلى 39، شمال وجنوب الصعيد 37 إلى 43 درجة.

كما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة بين 80 و85%، والسواحل الشمالية 93%، وشمال الصعيد 40 إلى 50%، أما الجنوب من 30 إلى 35%.