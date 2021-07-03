ضبط راكب أخفى أدوية علاج سرطان داخل علب شاي في مطار القاهرة (صور)



كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من أدوية علاج السرطان، أخفاها راكب أجنبي داخل علب شاي، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة إحدى شركات الطيران الخاصة القادمة من جروزني، استوقف محمد عمر مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات دوائية تكرارية داخل إحدى الحقائب، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد أبو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، والذي وجد عبوات شاي كرتونية مغلقة بتغليف المصنع، بالعرض على أسامة دياب مدير الجمرك، قرر فتح عبوات الشاي ما أسفر عن ضبط كمية من أدوية علاج السرطان غالية الثمن مخفاه وسط الشاي.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.