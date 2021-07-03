بزيادة 15% عن 2020.. "الزراعة": ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4 ملايين طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، بزيادة قدرها نحو 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال القصير، في بيان له اليوم السبت، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألفًا و902 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم والعنب والخوخ والبطيخ.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و722 ألفًا و115 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 619 ألفًا و7627 طن بطاطس؛ لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 آلاف و287 طن بنجر علف، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 151 ألفًا و471 طنًّا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 111 ألفًا و481 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 21 ألفًا و968 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 19 ألف و568 طنًّا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفًا و342 طنًّا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 ألفًا و429 طنًّا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و185 طنًّا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و935 طنًّا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 7 آلاف و310 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و538 طنًّا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و186 طنًّا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 768 طنًّا.