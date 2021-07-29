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أزمة تزوير الشهادات الجامعية تصل البرلمان.. ومطالبات للحكومة بالردع

11:46 ص الخميس 29 يوليه 2021
أزمة تزوير الشهادات الجامعية تصل البرلمان.. ومطالبات للحكومة بالردع

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي ووزير الإتصالات، بشأن شكاوى المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أبوالعلا، على أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب انتشر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما على المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".

ولفت إلى أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول على مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل على توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوي الصناعي - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مجلس النواب الحكومة البرلمان الشهادات الجامعية

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