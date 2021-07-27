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أسعار السمك البلطي تتراجع 4 جنيهات في الكيلو بسوق الجملة اليوم

10:16 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
أسعار السمك البلطي تتراجع 4 جنيهات في الكيلو بسوق الجملة اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و21 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و80 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 49 و53 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق الجملة سوق العبور السمك البلطي

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