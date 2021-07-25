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برلماني: قانون الاستزراع السمكي تأخر عقودًا من الزمن.. وأطالب بتقنين أوضاع المزارع

04:13 م الأحد 25 يوليه 2021
برلماني: قانون الاستزراع السمكي تأخر عقودًا من الزمن.. وأطالب بتقنين أوضاع المزارع

النائب سليمان وهدان

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستزراع السمكي تأخر عقودًا من الزمن، والجميع ينتظر قانونًا يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة؛ خصوصًا أنه يمس قطاعات كبيرة جدًّا.

وأضاف وهدان، في كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن إنتاج الأسماك في مصر يبلغ نحو 2 مليون و300 ألف طن، وأن الأسماك تمثل الطعام لـ70% من الشعب المصري، ولا بد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون؛ لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون على محدودي الدخل، وطالب بفترة انتقالية لمدة سنة؛ لتقنين الأوضاع.

وشدد وهدان على أنه لا بد من تفصيل أنواع المزارع؛ خصوصًا أن هناك مزارع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها، والسواد الأعظم من المصريين يتعامل مع البلطي؛ فلا بد من التفصيل في القانون .

النائب سليمان وهدان حزب الوفد مجلس النواب قانون الاستزراع السمكي

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