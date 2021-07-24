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بعد تحريك أسعار الوقود.. طلب برلماني بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل "حماية المستهلك"

01:34 م السبت 24 يوليه 2021
بعد تحريك أسعار الوقود.. طلب برلماني بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل "حماية المستهلك"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، كل الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها على أكمل وجه في الرقابة على أسعار كل السلع والخدمات على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب، في تصريحات له اليوم السبت، إلى أن البعض استغل تحريك أسعار المواد البترولية في رفع الأسعار؛ وهو ما يتسبب في إرهاق المواطنين، لا سيما أن الزيادة التي حدثت في أسعار بعض المواد البترولية طفيفة.

وشدد زين الدين على ضرورة تنفيذ ما أكدته الوزارات المختلفة بأنه لا يوجد تحريك للأسعار، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية كشفت عن عدم وجود أية زيادة في المواصلات وكذلك اتحاد الغرف التجارية والتي أكدت أن الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية لن تؤثر على الأسعار.

ودعا عضو مجلس النواب جهازَ حماية المستهلك إلى تفعيل خدماته والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من رفع الأسعار دون وجه حق، مشددًا على كل المواطنين عدم التراخي في الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار بأية سلعة أو خدمة.

مجلس النواب البرلمان أسعار المواد البترولية أسعار الوقود حماية المستهلك

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