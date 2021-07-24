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نقيب الأشراف يهنئ السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بنجاح موسم الحج: صورة مشرفة

11:16 ص السبت 24 يوليه 2021
نقيب الأشراف يهنئ السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بنجاح موسم الحج: صورة مشرفة

محمود الشريف نقيب الأشراف

كتب - محمود مصطفى:

هنأ محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك دون مشكلات، أو تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا.

وقال نقيب الأشراف في بيان له، إن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح والخدمات والمجهودات الكبيرة التى قدمتها السعودية لضيوف الرحمن، وتمت جميع المناسك بسهولة ويسر وأمان، في ظل تكاتف جميع الجهات والمؤسسات بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ودعا محمود الشريف، المولى عز وجل أن يعجل بزوال جائحة كورونا، وأن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليها لما فيه كل الخير للبلاد والعباد.

محمود الشريف موسم الحج نقيب السادة الأشراف الملك سلمان بن عبدالعزيز السعودية

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