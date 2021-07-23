بالصور.. إقبال المواطنين على القناطر الخيرية في رابع أيام العيد

كتب- مصراوي:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت كاميرا مصراوي، إقبال الجماهير والأسر المصرية على القناطر الخيرية، اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد اليوم الأخير من أيام العيد إقبالًا متزايدًا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه على النيل هربًا من شدة الحرارة.

وتعد حدائق القناطر قبلة لعدد كبير من مواطني محافظات القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة، للتنزه خلال العيد، ووفرت إدارة ري القناطر عددًا من الخدمات داخل الحدائق التابعة لها.

وقال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، في بيان صحفي، يُجرى متابعة كافة الإجراءات الاحترازية، بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعًا للزحام، ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق، مشيرًا إلى أن ورسوم الدخول 20 جنيهًا للحدائق المطورة، ومن 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى، بينما دخول الأطفال مجانًا مع أسرهم.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق، كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية.