Masrawy logo white

بالصور.. إقبال المواطنين على القناطر الخيرية في رابع أيام العيد

11:11 م الجمعة 23 يوليه 2021
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة

كتب- مصراوي:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت كاميرا مصراوي، إقبال الجماهير والأسر المصرية على القناطر الخيرية، اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد اليوم الأخير من أيام العيد إقبالًا متزايدًا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه على النيل هربًا من شدة الحرارة.

وتعد حدائق القناطر قبلة لعدد كبير من مواطني محافظات القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة، للتنزه خلال العيد، ووفرت إدارة ري القناطر عددًا من الخدمات داخل الحدائق التابعة لها.

وقال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، في بيان صحفي، يُجرى متابعة كافة الإجراءات الاحترازية، بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعًا للزحام، ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق، مشيرًا إلى أن ورسوم الدخول 20 جنيهًا للحدائق المطورة، ومن 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى، بينما دخول الأطفال مجانًا مع أسرهم.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق، كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية.

القناطر الخيرية عيد الأضحى المبارك نهر النيل أيام العيد

الخبر التالى:

مدبولي: نستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -التطبيق بعد ساعات.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا