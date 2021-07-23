فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد توجه بشرى للمواطنين بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير الأوقاف يشدد على عدم تصوير المستحقين أثناء توزيع لحوم الأضاحي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط هو سمة الـ٧٢ ساعة المقبلة، وترتفع الأمواج بشكل نسبي على شواطئ المدن الساحلية، كما يقل الإحساس بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة من ٣٦ إلى ٣٤ درجة، وعلى السواحل الشمالية ٣٠ درجة.

وتابعت الهيئة: "إن الطقس السائد على أغلب الأنحاء طقس حار نهارًا، ومعتدل خلال فترات الليل".

وأكدت الهيئة: "يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة خلال اليوم الجمعة".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين درجتين:4 درجات، حيث سجلت نسبة الرطوبة على القاهرة 73% إلى 82%، والسواحل الشمالية 92%، والمناطق الجنوبية من 20% إلى 55%.