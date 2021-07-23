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القوى العاملة: لبنان تعدل موعد تسوية وضع المغادرين المخالفين لنظام الإقامة

02:03 م الجمعة 23 يوليه 2021
القوى العاملة: لبنان تعدل موعد تسوية وضع المغادرين المخالفين لنظام الإقامة

وزارة القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن لبنان أعلنت أن يوم 15 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد لتسوية وضع المغادرين المخالفين لنظام الإقامة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني عدلت من تاريخ مغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في مغادرة لبنان للاستحصال على تسوية وضعه للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص ليصبح بتاريخ 15 أغسطس المقبل الساعة الرابعة فجرا بدلا من التاريخ السابق تحديده.

وزارة القوى العاملة لبنان المغادرين المخالفين محمد سعفان

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