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ارتفاع الرطوبة وطقس حار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو حتى الاثنين 26 يوليو

10:36 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
ارتفاع الرطوبة وطقس حار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو حتى الاثنين 26 يوليو

تفاصيل حالة الجو حتى الاثنين

(أ ش أ):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 إلى الاثنين الموافق 26 من يوليو الجاري، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

كما تشهد هذه الفترة ارتفاعًا في نسب الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة، فضلًا عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتشهد الأيام من الأربعاء 21 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

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