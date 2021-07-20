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مصادرة ٥ أطنان أرزًا ومكرونة مجهولة المصدر في الجيزة

09:49 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
مصادرة ٥ أطنان أرزًا ومكرونة مجهولة المصدر في الجيزة

حملة أمنية

القاهرة- مصراوي:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط 5.45 طن "أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

مباحث التموين مكرونة مجهولة المصدر مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص

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