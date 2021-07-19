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التموين: فتح 1200 منفذ للشركة القابضة للسلع الغذائية في العيد

11:10 م الإثنين 19 يوليه 2021
التموين: فتح 1200 منفذ للشركة القابضة للسلع الغذائية في العيد

السلع الغذائية

كتب- محمد سامي:

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم فتح 1259 منفذًا من منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية التابعة للوزارة في الأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنه تم ضخ 10 آلاف من اللحم الضاني، بجانب توفير لحوم برازيلي بسعر 65 جنيهًا، لافتًا إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر والدقيق من خلال منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم توافر اللحوم خلال الأيام العيد بأسعار مناسبة، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي للحوم يصل إلى 24 شهرًا، والسكر والأرز يصل إلى 7 أشهر.

السلع الغذائية وزارة التموين عيد الأضحى

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